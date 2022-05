Cernobbio Water Games 2022, l'assessore regionale Locatelli: "Sport e inclusione devono andare di pari passo"

L'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, ha partecipato oggi, a Cernobbio, alla quinta edizione della Cernobbio Water Games 2022, la "Festa Dello Sport Per Tutti", organizzata dalla ASD Invincible Diving e AUS Niguarda e alla consueta processione via lago.

Due subacquei con disabilità hanno depositato una corona di fiori ai piedi della Madonna del Lago. L’assessore ha premiato i vincitori della regata delle Lucie e Lezzeno quest’anno ha conquistato il primo posto.

“È stata una manifestazione bellissima - ha dichiarato l'assessore -, ricca di eventi che ancora una volta sono il frutto dello straordinario gioco di squadra portato avanti dalle associazioni sportive del territorio, dalle istituzioni e dai Comitati e Federazioni Olimpiche e Paralimpiche. Una manifestazione che accende i riflettori sull'importanza dello sport e sul fatto che possa essere accessibile a tutti, in quanto in grado di favorire l'inclusione sociale, lo sviluppo di una maggiore autonomia e il raggiungimento di un maggiore benessere psicofisico".

“Sport e inclusione devono andare di pari passo anche nella vita quotidiana. In questo senso - ha aggiunto l'assessore - risulta essere fondamentale la grande collaborazione tra associazioni sportive e istituzioni, per fare in modo che sempre più persone con fragilità possano praticare una disciplina sportiva. Ringrazio a nome mio e di Regione Lombardia tutte le realtà che anche quest’anno hanno lavorato sodo per permettere la riuscita di questa bella iniziativa".