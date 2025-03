Cervello e cuore: serata per parlare di malattie cardiovascolari. L'appuntamento sarà ad Albavilla il prossimo 10 aprile, organizzato dal Comune con l'assessorato alla Salute in collaborazione con Pro loco Albavilla e l'aiuto di ASST Lariana.

Appuntamento in sala civica

Con l'intervento della Associazione A.L.I.Ce. la serata sarà a tema Ictus, dunque di cuore e cervello, data l'incidenza elevata sul nostro territorio. L'appuntamento è in sala civica dalle 20.30, aperto a tutti: relatori della serata saranno il dottor Marco Arnaboldi, specialista in Neurologia, vicepresidente A.LI.Ce, in "Che cos'è l'ictus: quali sono i sintomi, come riconoscerli e cosa fare". A seguire, interverrà la dottoressa Rosanna Jemoli, specialista in Cardiologia e consigliere A.LI.Ce "La prevenzione dell'ictus e delle malattie cardiovascolari". Infine, parlerà il dottor Marco Guidotti, specialista in Neurologia e consigliere A.LI.Ce "Come contrastare l'invecchiamento cerebrale". Tutti sono invitati a partecipare alla serata, a ingresso libero.