Cgil, Cisl e Uil all’”Isola che c’è” per parlare di sicurezza sul lavoro

Daniele Magon, segretario generale Cisl dei Laghi, aggiunge: “Il nostro obiettivo resta rendere sistematico un mondo del lavoro che preveda una retribuzione dignitosa, un ambiente di lavoro sano e capace di garan- tire alle persone che ci lavorano procedure di sicurezza che garantiscano la loro salute. Gli incidenti quotidiani portano troppo spesso tragedie inaccettabili, ma ancora oggi si riscontra purtroppo un infortunio ogni tre minuti in Italia. Un infortunio cambia per sempre la vita di chi lo subisce e della sua famiglia: vista, udito, mobilità, tutto compromesso. Per questo dobbiamo reagire subito, con più persone formate che vigilino ogni giorno e ogni minuto. La sicurezza va costruita anche nella comunità, a partire dalle scuole, per un futuro più consapevole”.

Il coordinatore Uil Lario, Dario Esposito: “La sicurezza sul lavoro è la misura del rispetto che una comunità ha per chi lavora. Senza mezzi adeguati, ogni legge rischia di restare lettera morta. Si deve prendere atto di questa emergenza sociale, rinforzando le piante organiche degli organi ispettivi. Essere qui non è un caso: i contratti collettivi nazionali firmati da Cgil, Cisl e Uil sono il cuore della battaglia, garantendo dignità dei salari, diritti fondamentali, formazione e sicurezza integrata in ogni mansione. Dietro ogni infortunio ci sono vite e famiglie: la tutela deve essere reale, continua e concreta. Non si può parlare di tutela in un quadro normativo italiano in cui, a 17 anni dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, mancano ancora i decreti attuativi fondamentali”.