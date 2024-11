Charity shop per sostenere i progetti della Croce Rossa

Una bella notizia per la comunità di Montorfano: è appena stato riaperto il Charity Shop della Croce Rossa Italiana in Piazza Roma (nella foto) dopo una breve pausa. L'iniziativa offre la possibilità di acquistare abbigliamento di qualità, il cui ricavato sarà destinato a sostenere i numerosi progetti della Croce Rossa.

Charity shop riapre a Montorfano

Ogni acquisto che viene fatto al suo interno contribuisce direttamente alla realizzazione di progetti di solidarietà e di supporto alla comunità locale: il trasporto di persone in difficoltà, i corsi di primo soccorso, e le attività di assistenza alle persone vulnerabili, tra cui anziani e famiglie in difficoltà. Tutti gli articoli sono stati donati da aziende del territorio.

Queste le parole della Croce Rossa di Montorfano:

"La riapertura del Charity Shop rappresenta un'importante occasione per chiunque desideri fare la propria parte per una causa nobile, sia acquistando che donando. Il Charity Shop è uno strumento fondamentale per raccogliere fondi destinati ai progetti locali, oltre a essere un luogo dove fare acquisti vantaggiosi, è anche un modo per le persone di partecipare attivamente alla vita della comunità, sostenendo concretamente chi ha bisogno. Ogni piccolo gesto, come una donazione o un acquisto, aiuta a finanziare attività di primo soccorso, assistenza sociale, e tanti altri progetti che facciamo ogni giorno. Chiunque può fare la propria parte, ogni donazione, grande o piccola che sia, rappresenta un passo importante per aiutare chi ha bisogno".

Il Charity Shop della Croce Rossa di Montorfano è situato in Piazza Roma ed è aperto sabato e domenica dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Nella stessa sede è possibile ricevere informazioni sui progetti in corso, chiedere come diventare volontari e scoprire come contribuire alla crescita della Croce Rossa di Montorfano.