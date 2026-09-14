Charter night col Lions Club Appiano Gentile.

Lions Club ancora in campo

L’associazione appianese si è trovata per festeggiare i due anno di fondazione. Una festa che ha avuto una grande valenza. “Sta a significare la voglia di continuare a servire, significa rinnovare la nostra amicizia e, soprattutto, il patto sociale che ci lega profondamente al nostro territorio – fanno sapere dal club appianese – E’ stata una notte speciale, ricca di emozioni e di momenti solenni. Alla presenza del governatore Adelio Nobili, abbiamo avuto l’onore di spillare tre nuovi membri che hanno scelto di sposare i nostri valori e aderire al nostro club. Un grandissimo benvenuto a Elsa, Alen e Moreno”. Squadra che si arricchisce di nuove persone, unite dallo stesso spirito di servizio. Inoltre, insieme al governatore, il Lions Club Appiano Gentile ha ospitato il presidente della Prima Circoscrizione Paolo Cappelletti e il Presidente della Zona B Luigi Molteni.

Un grazie di cuore

“Ringraziamo di cuore la nutrita rappresentanza dei soci del Lions Club Bellagio-Bellaxio, il nostro club sponsor. La vostra presenza e il vostro sostegno ci motivano ancora di più ad andare avanti e a fare sempre meglio” C’è poi stato lo scambio della Charter tra Anna Gallina e Pietro Barattieri, nuovo presidente. “E’ stato il momento simbolo della continuità, dell’entusiasmo e della condivisione. Pietro custodirà per un anno questo importante documento, che rappresenta l’unione e l’impegno solenne preso dai soci fondatori alla nascita del nostro Club”.