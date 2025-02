Charturium lancia "Lo sport di una volta"

"Lo sport di una volta". E’ il titolo della nuova iniziativa promossa dall’associazione Charturium, il sodalizio di Cantù impegnato da anni nella tutela e nella promozione del patrimonio culturale e artistico della città.

L'iniziativa

«Immagini per ricordare come è nato lo sport a Cantù, per rivivere alcuni momenti particolari di eventi sportivi a cui abbiamo assistito o tramandati dai nostri genitori o nonni - ha spiegato il portavoce dell’associazione Charturium, Carlo Rodi - L’iniziativa, poi, ha anche lo scopo di facilitare la conoscenza dei negozi aderenti, operanti nel nostro territorio comunale e di consentire ai commercianti di promuovere con questa proposta la propria attività».

Come si svolge

Ciascun commerciante aderente esporrà nella vetrina del proprio negozio delle immagini per un mese, dall’1 al 30 aprile. A ogni commerciante verranno consegnate 150 figurine, con la rappresentazione dell’immagine esposta nella vetrina o una parte di essa. Ciascun commerciante riceverà poi alcuni opuscoli da distribuire gratuitamente ai richiedenti, in cui verranno posizionate le figurine raccolte presso tutti i commercianti aderenti all’iniziativa.

Il coinvolgimento dei clienti

«Ciascun commerciante sarà libero di consegnare la figurina ai clienti che entrano nel proprio negozio, senza determinare limiti minimi di acquisto. Durante il mese di svolgimento dell’evento coloro che parteciperanno all’iniziativa dovranno entrare in tutti i negozi aderenti, richiedere la figurina e posizionarla nello spazio contrassegnato con il logo del commerciante presso cui hanno ritirato la figurina. Fra tutti coloro che avranno completato l’opuscolo con tutte le figurine recuperate da tutti i negozi aderenti verranno estratti cesti di prodotti alimentari. L’ estrazione avrà luogo presso il cortile delle Ortensie in via Matteotti il 10 maggio con inizio alle 16.30. Saranno accolte le richieste dei primi trenta commercianti che aderiranno all’iniziativa entro il 15 marzo».

L'adesione

Per l’adesione l’associazione Charturium chiede un contributo di 20 euro oltre iva da parte di ciascun commerciante, oltre al logo da inserire nell’opuscolo e da utilizzare nella pubblicità dell’iniziativa. Per ulteriori informazioni al fine di partecipare all’iniziativa è possibile contattare l’associazione Charturium al numero 32 0068 5419 o Carlo Rodi al numero 33 5808 7099.