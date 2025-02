Charturium racconta Cantù negli anni Ottanta e Novanta

Raccontare la Cantù degli anni Ottanta e Novanta, in un affascinante percorso fatto di immagini, arricchite dalle parole di chi ha vissuto quel periodo e inoltre ha anche avuto modo di analizzarlo e studiarlo.

L'iniziativa

E’ l’obiettivo della nuova iniziativa promossa dall’associazione Charturium, che da anni è impegnata in sinergia con l’Amministrazione comunale e le altre realtà del territorio, a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale e artistico della città. La nuova iniziativa prende il nome di «Anni Ottanta, anni Novanta. Una storia in 25 immagini».

Il programma dell'iniziativa

E’ in programma nella serata di martedì 4 marzo negli spazi dell’Enaip Cantù, l’istituto professionale che ha la proprio sede in via IX Febbraio. L’evento avrà inizio a partire dalle 21. Dell’affascinante tema avranno modo di discutere e confrontarsi Tiziano Casartelli e Carlo Rodi, quest’ultimo tra i principali animatori dell’associazione canturina. L’ingresso alla serata, per tutti coloro che saranno interessati al tema, sarà gratuito.