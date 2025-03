Charturium racconta la storia del collegio De Amicis

«Le origini del collegio De Amicis» raccontate in una conferenza organizzata dall'associazione Charturium.

L'incontro

E’ questo il suggestivo tema che verrà trattato in occasione del nuovo incontro organizzato dall’associazione Charturium, il sodalizio impegnato da diversi anni nella tutela del patrimonio artistico e culturale della città di Cantù. L’evento è in programma per la serata di giovedì 27 marzo, con inizio alle 21.

I relatori

La location scelta dagli organizzatori è quella della sede dell’Enaip, ubicata in via IX Febbraio a Cantù. A raccontare la storia del collegio arcivescovile De Amicis, fondato nel 1910 e chiuso dalla Curia dell’arcidiocesi di Milano nel 2006, nel quale si svolgeva anche il biennio propedeutico per i seminaristi della Chiesa ambrosiana, che qui studiavano in qualità di prefetti chierici, saranno due relatori. L’introduzione sarà infatti affidata a Carlo Rodi dell’associazione Charturium, mentre il tema della serata sarà trattato nelle sue diverse articolazioni dall’architetto Tiziano Casartelli. Per tutti coloro che vorranno ascoltare gli interventi dei due relatori, l’ingresso alla conferenza è gratuito.