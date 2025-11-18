“Che i giochi continuino”: torna la ludoteca per tutte le età

“Che i giochi continuino” è il titolo dell’iniziativa della Consulta Giovani di Tavernerio, che ha proposto una serata all’insegna del gioco e del divertimento.

Un invito a giocare insieme

La Consulta Giovani Tavernerio invita tutti i cittadini a vivere un’esperienza di gioco e di comunità, in cui sarà possibile cimentarsi in una ricca selezione di giochi da tavolo. Gli organizzatori invitano inoltre i partecipanti, dai più grandi ai più piccoli, a portare con sé i propri giochi preferiti.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 novembre, alle 21, presso il Centro Civico “R. Livatino” in Via Risorgimento 26.

L’ingresso è completamente libero, un invito aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere qualche ora all’insegna del gioco.