"Che il Mediterraneo sia": due giorni di incontri, musica e buon cibo al Circolo Arci Mirabello

Appuntamento a Cantù con "Che il Mediterraneo sia. Festival delle culture del Mediterraneo", organizzato da Arci provinciale Como e Arci Mirabello nell’ambito del progetto "Il futuro è oggi". Il festival, che vede la direzione artistica di Music For Green, si terrà negli spazi del Circolo Arci Mirabello in via Tiziano, 5 a Cantù sabato 25 e domenica 26 giugno 2022.

"Che il Mediterraneo sia": il programma

La giornata di sabato 25 giugno inizia alle 15,30 con il dibattito "Mediterraneo/ Frontiere di guerra". Intorno al mare Mediterraneo si affollano paesi e nazioni, genti e culture, che condividono un notevole patrimonio comune, ma anche numerose criticità. Nel corso degli ultimi decenni, con sempre maggiore insistenza, le acque mediterranee sono state intese invece che come fluide occasioni di incontro come rigide frontiere di separazione. Da un lato e dall’altro di questi settori di attrito tra differenti blocchi geopolitici si sono inscenate vere e proprie guerre. In mezzo, vittime sempre e comunque, le tante persone che cercano di attraversare il mare e superare i filtri artificiosamente elevati a dividere acque e terre.

Interverranno Claudio Jampaglia (giornalista di Radio Popolare), Como senza frontiere, Massimo Cortesi (presidente Arci Lombardia), Somia El Hariry (Arci Mirabello, ecoinformazioni), Celeste Grossi (Arci nazionale, coordinatrice regionale Pace, disarmo, diritti umani) Maso Notarianni (presidente Arci Milano), Mauro Sabbadini (Arci Lombardia, Politica e cooperazione internazionale), Giusto della

Valle (Parrocchia di Como Rebbio), Franco Uda (Arci Nazionale, responsabile diritti umani, Pace, disarmo, solidarietà e Volontariato Internazionale, videpresidente Arcs).

Dibattito.

Dalle 19,30 si potrà partecipare alla cena marocchina: piatto unico di cous cous con verdure e carne (alternativa vegetariana per chi vuole) seguito da tè alla menta e dolcetti tipici del Paese nordafricano. Richiesta la prenotazione, chiamare al numero 3488865185. Alle 21,30 concerto "Le due nel cappello"; con ukulele, chitarra, percussioni ed intrecci di voci, il duo propone un repertorio che viaggia dalla musica strumentale dall’Est a quella dell’Ovest, passando attraverso la canzone della tradizione africana, cilena, ebraica e irachena. Dopo "Oggi non piove!", le due musiciste tornano con Erba Matta in collaborazione con Nadia Gabi, sperimentando suoni, atmosfere, storie, energie.

Domenica 26 giugno dalle 15,30 altro dibattito, dal titolo "Mediterraneo. Il mare comune", che parte dal libro di Andrea Rosso "Mediterraneo", coedito da Ecoinformazioni e da NodoLibri; si affronta la complessa realtà che costituisce il mare comune, nella convinzione, da una parte, che lo spazio mediterraneo è sostanzialmente uniforme e integrato dal punto di vista biologico e, dall’altra, che questo è soprattutto un mare di diversità, tra le quali è sempre stato molto difficile trovare conciliazione. Si possono verificare queste condizioni sia dal punto di vista naturalistico, che da quello storico, sia considerando le tradizioni che guardando al problematico futuro dei cambiamenti climatici. È impossibile comprendere la storia economica, sociale e politica del grande labirinto mediterraneo senza conoscerne in modo approfondito la struttura fisica e biologica.

Interverranno Eugenio Bennato (autore di Che il Mediterraneo sia), Fabio Cani (ecoinformazioni, Nodo Libri), Marco Grasso (docente di Geografia economico- politica all’Università degli studi di Milano Bicocca), Elena Riva (docente di Storia moderna all’Università cattolica del Sacro cuore), Andrea Rosso (autore di Mediterraneo. Il mare comune, ecoinformazioni), Sara Sostini (responsabile ambiente Arci Como, ecoinformazioni), Enzo Tiso (presidente Legambiente Como).

Dalle 18 Apericena mediterranea con mille colori e sapori a tavola e vino alla mescita di Arci Terra e Libertà. Richiesta la prenotazione, chiamare al numero 3488865185. Seguiranno interventi musicali di La Moranera con l'ospite speciale Floriano Franchi alla tromba. Musica indipendente e solidale capace di raccontare in note ed accordi storie da tutto il mondo da più di vent’anni. Da Mediterraneo ad Acqua in bocca, il viaggio della band si sposta A piedi nudi. Così il rock tagliente trova le atmosfere gitane che rincorrono le melodie nordafricane e le tarantelle del sud Italia, i Balcani si risaldano con le loro origini arabe e i ritmi sudamericani si ritrovano con i loro avi africani.

Ingresso con tessera Arci.