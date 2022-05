Inaugura il prossimo 28 maggio, presso le biblioteche di Olgiate Comasco, Fino Mornasco, Rovellasca e Lurate Caccivio, la mostra “Che occhi grandi che hai”, a cura di Acli Como, Asylum, Diversamente Genitori, Famiglie in Cammino, Luminanda e Tintillà – laboratorio creativo di gioco APS, organizzata nell’ambito del progetto A Voce Alta “6 pronto? Leggiamo! Letture inclusive non convenzionali”.

“Che occhi grandi che hai”, la mostra itinerante tra le biblioteche comasche

Dopo la prima tappa nella biblioteca del capoluogo (dal 9 aprile al 7 maggio 2022), la mostra si trasferisce nelle quattro sedi nella provincia di Como, con esposizioni diverse sul tema, fino al 18 giugno 2022.

La biblioteca di Olgiate Comasco “Sergio Mondo” ospiterà “Che occhi grandi che hai: il viaggio”, un percorso immersivo che riproporrà l’esposizione già in mostra a Como. Guidati da Cappuccetto Rosso, i visitatori saranno accompagnati nell’esplorazione multisensoriale di libri e linguaggi inclusivi e non convenzionali. Bambini e adulti saranno invitati – in sei tappe – a leggere, sperimentare, toccare, ascoltare e ricreare la fiaba di Cappuccetto Rosso, attraverso albi illustrati, silent book, libri con simboli in Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), libri tattili e fotografici.

La biblioteca di Fino Mornasco ospiterà “Che occhi grandi che hai: le sfumature”, una collezione della favola di Cappuccetto Rosso in varie lingue e numerose varianti della storia illustrata. Nel 5giorno dell’inaugurazione, alle 21, si terrà l’incontro di letture per tutti “Le vere storie di Cappuccetto Rosso” per scoprire tutte le sfumature della protagonista della favola, attraverso parole, immagini e emozioni.

La biblioteca di Rovellasca ospiterà “Che occhi grandi che hai: guardiamo e tocchiamo”, un percorso fotografico arricchito da albi illustrati, silent book, libri con simboli in CAA, libri tattili e fotografici, per un’esperienza immersiva per bambini e adulti nelle letture inclusive e non

convenzionali.

La biblioteca di Lurate Caccivio ospiterà invece “Special Guest: Silent Book Contest 2022”, mostra dei 13 lavori finalisti della IX edizione del Silent Book Contest – Gianni De Conno Award, presentati il 21 marzo scorso alla Bologna Children’s Book Fair. Il premio è organizzato e

promosso da Carthusia Edizioni e ha raccolto l’adesione di 250 opere inedite da 44 Paesi e territori diversi. All’inaugurazione, il 28 maggio, sarà presente Francesco Zamboni di Carthusia Edizioni per presentare il progetto del contest.

Per la durata delle mostre saranno organizzate serate e laboratori dedicati al tema delle letture inclusive non convenzionali attraverso la figura di Cappuccetto Rosso. Le mostre sono organizzate in collaborazione con Sistema Bibliotecario Ovest Como e Carthusia Edizioni.

Mostra “Che occhi grandi che hai” e Silent Book Contest 2022

28 maggio – 18 giugno 2022

Un percorso espositivo diffuso, quattro biblioteche, linguaggi inclusivi non convenzionali

Biblioteca “Sergio Mondo” di Olgiate Comasco

Che occhi grandi che hai: il viaggio

P.zza Umberto I, 11

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.45 alle 18.45. Martedì dalle 12 alle 18.45,

venerdì dalle 12 alle 17.45, sabato dalle 9 alle 13.

Inaugurazione sabato 28 maggio, ore 16

Biblioteca di Fino Mornasco

Che occhi grandi che hai: le sfumature

Via Trento, 12

Orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Mercoledì e sabato dale

8.30 alle 13.

Inaugurazione sabato 28 maggio, ore 21

Nell’ambito dell’inaugurazione, l’incontro “Le vere storie di Cappuccetto Rosso”, letture per tutti

a cura de I Narratori della biblioteca di Fino Mornasco.

Dai 5 anni, su prenotazione, inviando una mail a finomornasco@ovestcomobiblioteche.it o

telefonando allo 031 929291

Biblioteca di Rovellasca

“Che occhi grandi che hai: guardiamo e tocchiamo”

Via De Amicis, 1

Orari di apertura: martedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Mercoledì, giovedì e

venerdì dalle 15 alle 18.

Inaugurazione sabato 28 maggio, ore 10

Biblioteca di Lurate Caccivio

Special Guest: Silent Book Contest 2022

Via Volta, 3

Orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18. Mercoledì dalle 9 alle 12 e

dalle 14.30 alle 18. Sabato dalle 9 alle 12.

Inaugurazione sabato 28 maggio, ore 17.30

Con aperitivo