Grande partecipazione e straordinario successo per la cena benefica “Sulle vette con Elia e Giulia”, andata in scena venerdì 22 maggio alla cooperativa sociale Noivoiloro di Erba, che ha registrato il tutto esaurito con oltre 150 commensali presenti.

Che successo per la cena solidale “Sulle vette con Elia e Giulia”

L’iniziativa, organizzata con finalità solidali, aveva come obiettivo la raccolta fondi destinata all’acquisto di un massaggiatore cardiaco automatico esterno per Lariosoccorso ODV di Erba, uno strumento fondamentale per supportare gli interventi di emergenza e aumentare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti. La serata si è trasformata in un momento di grande condivisione, amicizia e partecipazione. Ottimo cibo, splendida compagnia e una straordinaria risposta del territorio hanno reso l’evento un vero successo sotto ogni punto di vista.

Ringraziamenti e presenza delle istituzioni

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti intervenuti, che con la loro presenza e generosità hanno contribuito concretamente alla riuscita dell’iniziativa – hanno sottolineato gli organizzatori – Un grazie particolare al sindaco di Erba Mauro Caprani, al Consigliere Regionale Marisa Cesana, all’Onorevole Eugenio Zoffili e a tutti i sindaci e amministratori presenti che hanno voluto testimoniare vicinanza e sensibilità verso una causa così importante. Un caloroso abbraccio e un pensiero speciale vanno inoltre a Betty e Paolo, genitori di Elia, e a Flora, mamma di Giulia, che con grande forza e sensibilità hanno trasformato il ricordo dei loro ragazzi in un momento capace di unire un’intera comunità nel segno della solidarietà e della speranza.

L’obiettivo è ambizioso: raccogliere circa 14.000 euro necessari per l’acquisto del massaggiatore cardiaco. La risposta arrivata ieri sera rappresenta però un primo importante passo concreto: al netto dei costi vivi della cena sono stati raccolti 4.135 euro interamente destinati al progetto.

Una crescita significativa

“A distanza di due anni dalla prima edizione, questa seconda cena benefica ha dimostrato una crescita significativa sia in termini di partecipazione che di organizzazione. La formula proposta ha funzionato ancora meglio, raccogliendo un entusiasmo superiore alle aspettative e permettendo di raggiungere il tutto esaurito nell’arco di una sola settimana. Una risposta straordinaria che conferma quanto il territorio sappia unirsi quando solidarietà, amicizia e volontà di fare del bene camminano insieme”, hanno concluso gli organizzatori.

Per chi volesse sostenere il progetto e contribuire al raggiungimento dell’obiettivo finale, è possibile trovare tutte le informazioni e le modalità di donazione sui canali social e sul sito dell’associazione Eroi per Gioco Odv.