Che successo per la Festa del Libro

Una tre giorni importante, un appuntamento ormai consolidato nel calendario culturale del comasco: ad Asso è in corso la 16esima edizione della Festa del Libro,

La manifestazione

L’evento inaugurale ha visto la presenza della psicopedagogista Lucia Todaro, protagonista della conferenza dal titolo “Attenzione e felicità: semi di comunità”. Un intervento molto apprezzato dai presenti, che ha offerto spunti di riflessione profondi sul valore dell’ascolto, della consapevolezza e della costruzione di legami comunitari.

Nel corso della serata è intervenuto anche Giovanni Quartiero, in rappresentanza dell’associazione DCAMOLO, che, in collegamento con il tema dell’incontro, ha presentato e raccontato la realtà associativa che rappresenta, evidenziandone l’impegno sul territorio e il valore delle attività svolte a favore della comunità.

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Dal Comune è arrivato un sentito ringraziamento va alla Commissione Biblioteca, guidata da Giuditta Roccaro, e al consigliere referente per le attività della Biblioteca Alissia Vicini, per l’impegno e la cura nell’organizzazione dell’intera rassegna.

Per l’Amministrazione comunale di Asso è intervenuto l’assessore Raul Losa, che ha accolto e portato il saluto istituzionale ai presenti, sottolineando l’importanza della cultura come strumento di crescita collettiva, da registrare anche la partecipazione del consigliere regionale Angelo Orsenigo, la cui presenza ha testimoniato l’attenzione delle istituzioni verso le iniziative culturali del territorio.

La festa proseguirà domenica con diversi appuntamenti