Che successo per la Festa dell'Infanzia

Un pomeriggio di gioia, colori e sorrisi ha animato sabato il Parco Martiri delle Foibe – Villa Calvi – di Cantù in occasione della Festa

dell’Infanzia, giunta alla sua venticinquesima edizione, organizzata dal Comune di Cantù per salutare l’arrivo della primavera e accompagnare la città verso la conclusione dell’anno scolastico.

La festa

Nonostante il maltempo che ha colpito il territorio nei giorni scorsi, il Comune ha scelto di confermare l’iniziativa: una decisione coraggiosa, premiata dalla grande partecipazione delle famiglie che hanno popolato il centro della città per vivere un pomeriggio ricco di attività.

Centinaia sono stati i bambini coinvolti nei laboratori dedicati alla fascia 0-6 anni: manipolazione, pittura, lettura, attività motorie, spettacolo teatrale e molto altro, tutte attività concentrate in un unico luogo. Il parco si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto, offrendo spazi di creatività, scoperta di materiali naturali e autentica condivisione, dove i più piccoli hanno potuto esplorare, imparare e vivere preziose esperienze, accompagnati da educatori, insegnanti e volontari.

Attenzione è stata dedicata all’educazione civica: “pompieropoli”, a cura dei Vigili del Fuoco, ha permesso ai bambini di sperimentarsi in percorsi a tema sicurezza; la Croce Rossa ha coinvolto famiglie e piccoli con giochi e dimostrazioni sul primo soccorso; la Polizia Locale ha allestito un percorso pratico per imparare le prime regole della sicurezza stradale.

La soddisfazione

“Nonostante la pioggia dei giorni scorsi, abbiamo voluto scommettere anche su questa edizione, e siamo stati ripagati da una straordinaria partecipazione - ha detto l’assessore alla Pubblica Istruzione Natalia Cattini - Tantissimi bambini e famiglie hanno potuto vivere un pomeriggio di qualità, grazie al prezioso lavoro di scuole, asili, associazioni e volontari. La Festa dell’Infanzia è un’occasione importante per valorizzare la nostra rete educativa e celebrare il gioco, la crescita e la condivisione. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata così speciale"

Oltre venti asili nido e scuole dell’infanzia dell’ambito canturino e parte del coordinamento pedagogico territoriale si sono messe in gioco con

entusiasmo e disponibilità per farsi conoscere dalle famiglie, mostrando attività e laboratori che vengono svolti di norma durante l’anno scolastico, con l’obiettivo di presentare e approfondire la propria offerta formativa.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere occasioni di socialità, inclusione e crescita per i più piccoli, consapevole del ruolo centrale che bambini e famiglie rivestono per il futuro della città.

I partecipanti

La Festa dell’Infanzia 2025 è stata realizzata con la partecipazione di: Scuola dell'Infanzia paritaria parrocchia "San Michele ETS”, Istituto

Comprensivo Cantù 1 - Scuole dell'Infanzia "L'Aquilone", "Faro" e “Lanterna”, Asilo nido "A piccoli passi”, Scuola dell'Infanzia Paritaria "San Carlo ETS”, Asili nido Comunali "Trottola", "Arcobaleno" e "Il Colibrì nell’Arcobaleno”, Scuola dell'Infanzia "San Paolo" delle Suore Sacramentine, Scuola Materna "Ariberto da Intimiano" di Capiago Intimiano, Scuola dell'Infanzia "A. Caimi", Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe”, Scuola dell'Infanzia "Asilo infantile F. Argenti”, Scuola "Waldorf" Como, Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano - Scuole dell'Infanzia di Montorfano, Senna Comasco e Capiago Intimiano, coop. Mondovisione, Scuola dell'Infanzia "E. Terraneo”, Istituto Comprensivo Cantù 3 - Scuole dell'Infanzia "Il Sole" e "Piccoli passi”, Biblioteca Comunale di Cantù “U. Bernasconi” , Polizia Locale di Cantù, Vigili del Fuoco Volontari di Cantù, Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cantù, Comunità Pastorale "San Vincenzo" , Coop. Sociale “Progetto Sociale”, Sportello “Edu_ca”, Associazione Incontri, Collettivo Clown.