Che traguardo: cento anni per gli Alpini di Canzo

Un 2024 incentrato su questa importante ricorrenza

Oggi il primo appuntamento per onorare il centenario

Le Penne nere canzesi compiono cento anni. Un traguardo importante per il gruppo, nato il 6 luglio del 1924, e che si appresta dunque a vivere un anno interamente dedicato a questo anniversario. Il primo appuntamento per onorare il centenario si svolgerà oggi, domenica 11 febbraio. Gli Alpini saranno presenti alla messa delle 18 e al termine guideranno la processione con la statua della Madonna.

Un momento significativo legato al passato del gruppo

"Nel febbraio del 1919 la popolazione di Canzo aveva fatto un voto per scacciare l’epidemia di spagnola. Ci fu così una prima processione in cui la Madonna venne portata a spalla dagli Alpini e dai Fanti che erano tornati dalla guerra - racconta il capogruppo canzese Kristian Fiore - Allora quei ragazzi non erano in alcuna associazione o gruppo. Erano semplicemente mossi dalla fede e si unirono ancora prima della costituzione del gruppo che avvenne cinque anni più tardi, nel 1924. Noi proprio oggi riporteremo la Madonna a spalla, in corteo da Santo Stefano passando per via Monsignor Longoni, via Meda e via Mornerino, per far poi ritorno di nuovo in basilica".

Momento clou sarà il raduno di settembre

I momenti dedicati al centenario proseguiranno poi in luglio con la messa in San Miro per ricordare gli Alpini che sono "andati avanti" e con l’inaugurazione del nuovo gagliardetto. Ci sarà poi il raduno del centenario che si svolgerà domenica 15 settembre, in cui saranno invitati tutti i gruppi delle sezioni di Como. A precedere questo importante momento verrà organizzata una “Notte bianca” giovedì 12 settembre in cui saranno invitate tutte le associazioni del paese. In quella particolare occasione verrà assegnata una borsa di studio intitolata a Bruno Tavecchio, alpino canzese mancato lo scorso 2023.