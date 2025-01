Chi va in pensione e chi assume la direzione

Un saluto riconoscente per chi ha dedicato la sua vita lavorativa all'ospedale e un in bocca al lupo a chi assume la direzione

I ringraziamenti al dottor Sergio Casati in pensione a febbraio

La festa a Cantù di Sant'Antonio Abate è stata anche l’occasione per salutare e ringraziare il dottor Sergio Casati, primario del reparto di Medicina al presidio di via Domea, nonché direttore del Dipartimento Gestionale di Area Medica, che dall'1 febbraio andrà in pensione.

Nato nel 1957, laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Milano, doppia specializzazione, sempre all'Università di Milano, in Medicina Interna e in Igiene e Medicina Preventiva, un master in epidemiologia a Boston, estensore di testi scientifici e articoli, Casati si è occupato anche di diabetologia e di malattie metaboliche. Ha iniziato a lavorare all’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù nel 1988; nel 1995 è diventato referente dell’ambulatorio di Diabetologia, nel 2006 responsabile della Medicina Nutrizionale del Sant’Anna, nel 2013 della strutture Cure Subacute, sempre al Sant’Anna; facente funzioni della Medicina a Cantù dal 2020, è stato nominato primario nell’autunno del 2022.

“Non si perde nessuno che abbia voglia di darci una mano e abbia valore” ha sottolineato il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi, ringraziando il dottor Casati, visibilmente emozionato. “Ringrazio tutti i miei collaboratori - ha osservato il primario - professionisti motivati e preparati. Ho avuto la fortuna di lavorare con un’ottima squadra”.

Il dottor Stefano Ranno è il nuovo primario dell’Oculistica di Asst Lariana

A seguito dell’avviso pubblico di selezione per l’incarico di primario dell’Oculistica di Asst Lariana, il dottor Stefano Ranno è stato individuato quale nuovo direttore della struttura complessa. All’ospedale Sant’Anna il dottor Ranno prenderà servizio nel mese di marzo.

Laurea in Medicina e Chirurgia (nel 2006) e specializzazione in Oftalmologia (nel 2009) entrambe conseguite all’Università degli Studi di Milano, già dirigente medico all’ospedale Valduce, poi all’ospedale Luigi Sacco a Milano, aiuto primario alla Clinica Oculistica dell’ospedale San Giuseppe a Milano, il dottor Stefano Ranno attualmente lavora all’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi a Varese.

È stato professore a contratto all’Università degli Studi di Milano, dal 2016 al 2020; ha seguito periodi di formazione negli Stati Uniti, in particolare al Bascom Palmer Hospital (University of Miami, nel 2011) e alla Columbia University di New York (nel 2020). Autore di numerose pubblicazioni su riviste specialistiche e relatore nei più importanti congressi nazionali e internazionali, la sua ricerca scientifica è rivolta alle più moderne tecniche di chirurgia vitreo-retinica e alla chirurgia della cataratta con lenti di ultima generazione. Ha in attivo oltre 8000 interventi di microchirurgia oculare.