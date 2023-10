Chiedono indicazioni stradali, poi la "truffa dell’abbraccio": derubata un’anziana

Furto a una anziana sulla strada di ritorno dalla messa ad Albavilla: derubata degli anelli con la "truffa dell’abbraccio".

Tutto è successo nella mattinata di domenica scorsa, intorno alle 9.15, in via Ai Monti, mentre la vittima, di ritorno dalla messa delle otto, si apprestava a raggiungere la sua casa in paese. Sarebbe stata avvicinata da un’auto bianca con due persone a bordo: un uomo e una donna, che avrebbero finto di avere bisogno di indicazioni stradali dall’anziana.

La ricostruzione

A raccontare la vicenda è la nipote, albavillese, che ha affidato ai social network lo sfogo per l’episodio sgradevole subìto dalla nonna.

"Mia nonna, anziana e con alcuni problemi dovuti proprio alla sua età, stava raggiungendo casa dopo la messa: un’auto bianca con un uomo e una donna, entrambi mori, la ha affiancata - ha spiegato - L’uomo, con accento straniero, le ha chiesto alcune indicazioni: in particolare, le ha chiesto quale fosse via Ai Monti. Che domanda... Mia nonna ha prontamente risposto che si trovavano esattamente lì e li ha congedati. Ma poco dopo essere ripartiti la donna è scesa dall’auto e le è corsa incontro".

E lì ha messo in atto la "truffa dell’abbraccio"...

