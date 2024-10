Chiesa gremita per i funerali di Emanuele Fenu, oggi pomeriggio, giovedì 31 ottobre, ad Alserio.

Il ragazzo è morto a 33 anni

L'improvvisa morte del giovane, avvenuta martedì sera a soli 33 anni, ha sconvolto le comunità di Alserio, di cui era originaria la sua famiglia, e quella di Alzate, in cui l'uomo viveva da qualche tempo. E oggi pomeriggio la chiesa parrocchiale di Alserio non è bastata a contenere la folla di giovani, amici, conoscenti, famigliari e compaesani dell'uomo, che si sono stretti intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

"Davanti a questa morte improvvisa viene da chiedersi di chi è la colpa: forse è di nessuno, ma forse è di tutti noi e di questo mondo ricco ma povero di valori. Oggi siamo qui in tanti a piangere la scomparsa di un uomo giovane e per stare vicino alla famiglia di Emanuele in questo momento di grande dolore", le parole del parroco don Lodovico Colombo nell'omelìa.

Al termine della cerimonia un applauso ha accompagnato l'uscita del feretro del giovane.