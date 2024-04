Chirurgia maxillo-facciale pediatrica: ambulatorio anche a Olgiate

L’attività di Chirurgia maxillo-facciale pediatrica, il cui referente è il dottor Andrea Di Francesco, si apre ulteriormente al territorio: ambulatorio anche nella Casa di Comunità di Olgiate Comasco.

Chirurgia maxillo-facciale pediatrica, obiettivo estensione sul territorio

Agli ambulatori nelle Case di Comunità a Cantù, in via Domea, e a Como, in via Napoleona, si è aggiunto, infatti, un ambulatorio nella Casa di Comunità di Olgiate Comasco. “L’obiettivo è di estendere il servizio anche negli altri Distretti di Asst Lariana e assicurare così l’offerta su tutto il territorio - sottolinea il dottor Andrea Di Francesco - All’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia, continueremo a seguire tutti i casi che necessitano di un intervento operatorio o di una prestazione chirurgica ambulatoriale, così come i piccoli pazienti sindromici, cronici o affetti da malattie rare”. L’accesso agli ambulatori - sia sul territorio che in ospedale - avviene effettuando la prenotazione al call center regionale con l’impegnativa firmata dal pediatria o dal medico di medicina generale che riporta l’indicazione di prima visita maxillo-facciale pediatrica.

Da 0 a 17 anni

Il dottor Di Francesco, che è, tra l'altro, responsabile del Coordinamento delle attività chirurgiche pediatriche, è affiancato dal dottor Andrea Cartocci, chirurgo maxillo-facciale e dal dottor Andrea Alain Orsina, odontoiatra pediatrico. In via Domea, così come a Como e Olgiate Comasco, ma anche a San Fermo della Battaglia, gli specialisti ricevano tutti quei bambini nella fascia di età 0-17 anni che abbiano patologie del cavo orale, dal disturbo legato all’eruzione dentale alle alterazioni della permuta dentale, dai difetti di crescita ossea alle patologie infiammatorie, dalle neoformazioni del cavo orale fino ai quadri di dismorfismo oro-facciali. Se necessario, saranno poi gli specialisti a programmare ulteriori controlli e/o interventi. L’attività della Chirurgia maxillo-facciale pediatrica rientra nell’ambito dell’offerta proposta dalla Chirurgia maxillo-facciale, struttura complessa diretta dal dottor Luigi Colombo.