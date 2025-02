Chirurgia: si rinnova il reparto con la nuova équipe guidata dal dottor Roberto Sampietro

Obiettivo, potenziare l’offerta attraverso tecnologie avanzate e un approccio multidisciplinare

Una novità che rientra nel piano di sviluppo

Si rinnova profondamente l’Unità operativa complessa - Uoc - di Chirurgia dell’Ospedale di Erba grazie alla nuova équipe guidata dal dottor Roberto Sampietro. L’inserimento rientra nel piano di sviluppo avviato da Lifenet, con l’obiettivo di potenziare l’offerta chirurgica attraverso tecnologie avanzate e un approccio multidisciplinare.

Con Sampietro un team di specialisti qualificati

Il dottor Roberto Sampietro, chirurgo milanese con esperienza consolidata in ambito nazionale e internazionale, ha maturato competenze specialistiche in chirurgia oncologica digestiva, epato-bilio-pancreatica, laparoscopica e d’urgenza. Dopo un percorso al San Raffaele di Milano e incarichi di responsabilità presso L’Azienda di Desio-Vimercate e l’ospedale di Gravedona, ha scelto di guidare questa nuova fase per l’ospedale erbese, affiancato da un team di specialisti altamente qualificati.

Ecco tutti i professionisti in équipe

Il gruppo della Uoc è formato da Davide Gobatti (responsabile della Chirurgia mininvasiva e parete addominale), Daniele Gentile (responsabile della Proctologia e della Chirurgia d’urgenza), Ilaria Antonini, Antonio Intelisano, Eleonora Monti (referente Chirurgia senologica), Cinzia Musolino, Salvatore Russo, Stefania Tornese (referente Patologia esofago-gastrica ed endoscopia chirurgica) e i consulenti Giorgio Baratelli (Senologo), Gerolamo Rossi (Chirurgo toracico) e Marco Udini (Chirurgo vascolare).

Si punta a settori strategici della chirurgia mininvasiva

L’équipe si concentrerà su settori strategici della chirurgia mininvasiva, tra cui chirurgia oncologica dell’apparato digerente, di parete, toracica, coloproctologica, senologica, d’urgenza e angiologica, oltre a un potenziato servizio di endoscopia digestiva. Tra le innovazioni introdotte, l’identificazione del linfonodo sentinella con fluorescenza per la chirurgia senologica, il trattamento multimodale della patologia proctologica e l’estensivo uso delle tecniche mininvasive avanzate per il trattamento delle ernie complesse e per tutte le patologie elettive o urgenti.

Mantenere il legame di fiducia tra pazienti e ospedale

Ecco come Roberto Sampietro presenta il gruppo: