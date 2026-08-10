Chitarre e buon vino, così si è ricordato il “maestrone” Guccini

Il cantautore emiliano, scomparso lo scorso 6 agosto, è stato ricordato dagli appassionati delle sue canzoni che si sono dati appuntamento con strumenti musicali e bevande da condividere

Nel ricordo de cantautore, come nel 1985

Il ricordo di Francesco Guccini ad Albiolo ha un significato ben preciso: tornare con la memoria al 1985, quando il cantautore aveva tenuto un concerto in occasione della Festa Popolare. Ecco il motivo dell’invito, raccolto da molti, a tornare a cantare insieme le sue canzoni. In tanti si sono presentati con coperte per sedersi sul grande prato, ma anche con chitarre e vino, per vivere in compagnia un momento di emozione.