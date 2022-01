in edicola

La scomparsa del presidente e le restrizioni Covid hanno allontanato gli anziani.

Del centro anziani "Aurora" di Beregazzo con Figliaro non resta che un mazzo di chiavi appeso in un ufficio del Municipio.

Chiude il centro anziani di Beregazzo: l'amministrazione fa appello a chi vuole riorganizzarla

Gli ultimi superstiti dell’associazione fondata ben 25 anni fa da Giorgio Galli, scomparso lo scorso anno a causa del Covid, hanno abdicato, declinando definitivamente l’impegno a occuparsi dei locali civici. L’atto di scioglimento del sodalizio ancora non è stato approntato, ma nessuno più si ritrova nella sede, presso il centro civico di corso Roma, messa a disposizione dal Comune. L’imminente chiusura dell’associazione lascerà un vuoto, ma l’Amministrazione comunale vuole tentare l’ultima carta, lanciando un appello per sensibilizzare le coscienze di qualcuno che possa prendere in mano le redini dell’associazione.

