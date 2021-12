la struttura

I residenti dovranno rivolgersi ai centri di Cermenate e Luisago.

Chiude il punto prelievi Synlab di Fino Mornasco. Ora i cittadini dovranno rivolgersi alle strutture di Luisago e di Cermenate.

Chiude il punto prelievi Synlab di Fino Mornasco

Synlab "garantisce la continuità del servizio in provincia di Como", ha spiegato la società. Di seguito, i dettagli delle due sedi a cui dovranno ora fare riferimenti i residenti della zona.

Punto prelievi Synlab di Luisago - via Volta 31. Presso il centro è possibile effettuare prelievi, previa prenotazione attraverso l’APP MYSynlab o dal portale locate.synlab.it, dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 9:30. Il ritiro dei referti potrà avvenire direttamente online, dal portale refertilombardia.synlab.it.

Il punto prelievi, oltre ai consueti esami ematochimici, consente ai cittadini di eseguire prelievo e tampone Test Covid. Per maggiori informazioni, si prega di chiamare il numero 031 4121990 (dalle 10:30 alle 12:00) o di scrivere a customerservice.italy@synlab.it

Punto prelievi Synlab di Cermenate, in via G.B. Grassi 23. Presso il centro è possibile effettuare prelievi, previa prenotazione attraverso l’APP MYSynlab o dal portale locate.synlab.it, dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 9:30. Il ritiro dei referti potrà avvenire direttamente online, dal portale refertilombardia.synlab.it.

Il punto prelievi, oltre ai consueti esami ematochimici, consente ai cittadini di eseguire prelievo e tampone Test Covid e di accedere, su appuntamento, a prestazioni ginecologiche e ostetriche. Per maggiori informazioni, si prega di chiamare il numero 031 722668 (dalle 10:30 alle 12:00) o di scrivere a customerservice.italy@synlab.it

Entrambi i punti prelievo sopra indicati sono convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati.