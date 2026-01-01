Chiude l’ufficio postale per un mese: lavori necessari per il “Progetto Polis”

Per riuscire a realizzare il “Progetto Polis”, Poste Italiane comunica la chiusura dell’ufficio postale di Villa Guardia per circa un mese.

“Progetto Polis” per rinnovare l’ufficio

Poste Italiane ha comunicato che, da giovedì 8 gennaio a mercoledì 11 febbraio 2026, l’ufficio postale in via Giuseppe Mazzini, a Villa Guardia, rimarrà chiuso al pubblico per consentire i lavori necessari tecnici propedeutici alla realizzazione del “Progetto Polis”.

A chi potrà rivolgersi la clientela

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Montano Lucino, in via Garibaldi 6, nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Sempre nel periodo di chiusura sarà possibile ritirare i pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto, …), nell’ufficio di Montano Lucino.