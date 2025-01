Chiude la panetteria in via San Gerardo

Chiude “Il Buon Pane” di via San Gerardo, in centro a Olgiate Comasco

Ultima settimana di apertura

Per la panetteria ultima settimana di servizio. Poi stop. Una scelta meditata, anche sofferta, soprattutto pensando al rapporto instaurato in sei anni di attività con la clientela. Fabian Lancuba lo dice esplicitamente, mentre annuncia che l’ultima giornata di apertura sarà quella di venerdì 31 gennaio . “E’ stata un’esperienza importante, che mi ha permesso di crescere e portare avanti la mia famiglia - racconta Lancuba, 42 anni il prossimo primo febbraio , che gestisce il negozio di cui è titolare la mamma Lucrezia Di Siervi, 63 anni - Esperienza anche un po’ strana, perché c’è stato di mezzo il Covid. Ho cercato di fare il mio meglio per aiutare la comunità, anche col servizio gratuito di consegne a domicilio”.

Riflessione sul commercio di vicinato, critiche al Comune

La chiusura del negozio di via San Gerardo stimola una riflessione, più in generale, sul commercio di vicinato. Tema già emerso, nei mesi scorsi, in concomitanza con la chiusura di due attività come la libreria per vent’anni attiva in via Volta e l’erboristeria di via Vittorio Emanuele, giunta al passo d’addio dopo 17 anni di servizio. “Sicuramente non siamo stati agevolati da alcune scelte in occasione di lavori pubblici, con la chiusura di più strade contemporaneamente - osserva Lancuba - Anche la chiusura di via San Gerardo per due settimane a settembre, senza preavviso, si è rivelata un problema. Quello che vedo è l’assenza di politiche per gli esercizi commerciali di vicinato: dal mio punto di vista la gestione comunale di certe situazioni non è stata ottimale”.

Servizio attivo fino a venerdì 31 gennaio

L’ultimo giorno di servizio è annunciato per venerdì 31 gennaio. Poi la panetteria resterà chiusa. E nessuno si è fatto avanti per rilevare l’attività (articolo completo sull’edizione del Giornale di Olgiate in edicola tutta la settimana).