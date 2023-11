Chiude la storica macelleria Butti di Bellagio

Domani, domenica 12 novembre, chiuderà la storica macelleria Butti, da quasi sessant’anni gestita dalla stessa famiglia. La sua storia è iniziata a Bellagio nei primi anni del 1900 e dal 1964 è proprietà proprio della famiglia Butti. Nel 2020 era arrivato anche il riconoscimento, da parte della Regione Lombardia, di "attività storica", a sancire l’importanza e la longevità di una simile attività locale.

Chiude la macelleria Butti: Bellagio perde un pezzo di storia

Alla base di questa scelta, come raccontato da Enrico Butti, non vi sono difficoltà di carattere economico, visto il grosso flusso di turisti e cittadini che da sempre interessa la macelleria. Offrire un servizio di questo tipo è sempre più complicato se non si è proprietari del locale: tra ingenti richieste per gli affitti e una concorrenza sempre più agguerrita è facile soccombere. Sconforto che si percepisce anche dalle testimonianze dei cittadini, che avevano nella macelleria Butti un importante punto di riferimento all’interno del Borgo. Con la chiusura dell’attività, programmata per domani, Bellagio perde un pezzo della propria storia che difficilmente potrà essere colmato.

