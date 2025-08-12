Chiude l’ufficio postale per i lavori "Polis"

Intervento

Opere di riammodernamento per migliorare la qualità

Da domani, mercoledì 13 agosto, fino alla fine di gennaio

Servizi e accoglienza migliore

Da domani, mercoledì 13 agosto, l'ufficio postale di Alzate Brianza – che si trova in via XXV Aprile 102 - sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.

La sede, infatti, rientra in "Polis – Casa dei Servizi Digitali", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l'obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide.

Saranno riorganizzati gli spazi e installati nuovi arredi

In particolare, i lavori presso l'ufficio postale di Alzate comprendono la riorganizzazione degli spazi, l'installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l'accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura si potranno chiedere i principali certificati anagrafici

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori aggiornamenti per la fine del mese di gennaio 2026, sarà possibile richiedere i principali certificati anagrafici e i primi tre "certificati" Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "Obis M", che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico.

Saranno garantiti i servizi durante la chiusura

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l'ufficio postale di Orsenigo che riaprirà lunedì 11 agosto con il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.