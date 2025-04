Un'associazione chiude dopo 42 anni, un nuovo Spazio Comune nasce in paese

Dopo ben 42 anni chiude l’associazione genitori di Albese.Una realtà storica che ha accompagnato svariate generazioni nella crescita, organizzando progetti e attività e regalando momenti indimenticabili a bambini, famiglie e tutta la cittadinanza.

Una chiusura dovuta al mancato ricambio

«Un grande dispiacere questa chiusura: da una vita portavo avanti questa attività e ci tenevo tantissimo - ha commentato Patrizia Zappa, presidente dal 2000 - Organizzavamo molti corsi e molte attività, ora abbiamo dato i materassini da ginnastica al Comune».

La chiusura è avvenuta soprattutto per motivi burocratici e per la mancanza di ricambio: «Ho dato le dimissioni da presidente e non siamo riusciti a trovare nessuno che raccogliesse questo testimone. Inoltre per tanti cavilli avremmo dovuto rifare lo statuto e cambiare la sede. Per fare questo cambio ci voleva un presidente, io ero davvero stanca», ha concluso.

Il sindaco Alberto Gaffuri ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per questi anni di servizio e aiuto al paese: «C’è sempre stato un legame importante: di conseguenza sono molto dispiaciuto. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato. In questa fase storica è difficile che qualcuno la prenda in mano e vada avanti con le sue gambe».

Per un’associazione storica che chiude, ce n’è una nuova pronta a partire: si tratta di «Spazio Comune», che avrà sede nel locale sopra la sala passerella del «Cubo» di via Colombo. Si è dunque ufficialmente costituita questa nuova associazione che riunisce diverse realtà in un unico soggetto giuridico: un progetto ideato dall'Amministrazione comunale dopo gli incontri con la cittadinanza dei mesi scorsi riguardo l’apertura dello spazio condiviso, dove fino a qualche anno fa aveva sede il centro anziani.