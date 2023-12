Chiudono due storiche attività di Albavilla e Inverigo

Motivi diversi ma stesso finale: due storiche attività di Albavilla e Inverigo chiudono i battenti.

Saracinesche abbassate per la "Carrozzeria Bosisio"

Venerdì 15 dicembre si sono abbassate per l’ultima volta le serrande di una storica impresa di Cremnago: la "Carrozzeria Bosisio" ha cessato ogni attività. Attiva dal 1977, è sempre stata gestita da Silvano e Augusto Bosisio. Entrambi appassionati di auto, è stato Silvano, nato nel 1951, ad aprire la società alla quale si è poi unito nel 1980 il fratello Augusto, classe 1958. Nella loro attività, oltre a sistemare la carrozzeria di macchine incidentate, Silvano e Augusto si sono anche specializzati nel restauro di macchine d’epoca. Ora hanno deciso di andare in pensione.

Ad Albavilla addio allo storico alimentari

Il negozio di alimentari e panificio "Viola Aldina" ha chiuso i battenti. L’alimentari storico si trovava in via Matteotti ed era un punto di riferimento per Asso: dopo la chiusura, che segue di poco quella di un altro alimentari, il minimarket di Tiziano Binda, rimane in centro solo il Consorzio agrario come negozio di alimentari e a Scarenna un minimarket. La latteria della famiglia Aldina era nata nel 1979 ad Asso e si era poi trasformata in alimentari negli anni 90. Il quattro dicembre scorso ha quindi chiuso dopo 45 anni di attività. Il motivo? Le spese e la perdita di clienti.

