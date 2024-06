Chiudono i cimiteri per le operazioni di disserbo

I cimiteri di Erba chiudono per l'effettuazione di operazioni di disserbo

Chiusura dei cimiteri

Il cimitero Maggiore di Erba e il cimitero di Arcellasco saranno chiusi al pubblico per consentire l’esecuzione dei necessari interventi straordinari di

diserbo. In particolare quello di Arcellasco sarà interdetto ai visitatori il 17 giugno per l'intera giornata e il 18 giugno fino alle 13, il cimitero Maggiore invece sarà chiuso per l'intera giornata del 18 giugno e il 19 fino alle 13.

Il calendario degli interventi potrebbe subire variazioni in caso di maltempo.