Si è appena conclusa un’importante gara d’appalto per la gestione della pubblica illuminazione delle strade a Lurate Caccivio.

Chiusa gara d'appalto per l'illuminazione pubblica a Lurate Caccivio

L'annuncio arriva dal consigliere con delega al bilancio Antonino Spoto.

"Il valore della gara d’appalto per il nostro comune è di 1,8 milioni euro, che però non andranno ad incidere direttamente sui nostri attuali costi perché noi continueremo a pagare la nostra quota di energia annuale senza ulteriori spese, ma, grazie a questa gara, in cambio

- Verranno sostituiti tutti i punti luce con i LED, più efficienti e meno inquinanti (1405 impianti);

- Verranno sostituiti tutti gli impianti non funzionanti, anche da voi segnalati attraverso APP;

- Verranno illuminati alcuni attraversamenti pedonali;

- Verranno istallati altri 2 punti di ricarica auto, oltre a quella che verrà posizionata nel parcheggio di via Volta.

Saranno istallati nuovi punti luce nelle zone più buie. Si tratta di un processo cominciato nel 2015 che oggi finalmente può partire. Nella primavera/estate del 2022 partiranno le opere di rifacimento di tutta la rete di illuminazione. Nonostante la lunga attesa, questo passaggio è necessario per garantire la sostenibilità economica e quella ambientale dell’illuminazione".