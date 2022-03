La decisione

Ha chiuso il Drive Through in via San Giuseppe a Cantù. Il punto tamponi, inaugurato il 3 febbraio, è stato voluto fortemente dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con la partecipata Canturina Servizi Territoriali, con l’obiettivo di realizzare test antigenici rapidi a studenti, docenti e operatori scolastici.

Chiuso il Drive Through in via San Giuseppe a Cantù

"Le richieste di tamponi sono andate progressivamente diminuendo dal giorno dell’inaugurazione - ha puntualizzato il vicesindaco Giuseppe Molteni - Per questo motivo è stata disposta la chiusura. La riflessione che abbiamo fatto è stata questa: è stato un servizio che ha avuto un senso nel momento in cui c’era la domanda da parte della cittadinanza. Nel momento in cui è cambiata la normativa e le richieste di tamponi sono andate progressivamente a diminuire, lo stesso servizio è stato interrotto. Personalmente la ritengo un’esperienza molto positiva, come tutto quello che abbiamo fatto in collaborazione con Canturina Servizi Territoriali, perché abbiamo dato un riscontro ai cittadini".

