Intervento

Chiuso il tratto tra Prim'Alpe e Terz'Alpe

Accesso interdetto sia ai pedoni che ai mezzi

Canzo
Pubblicato:

Misura necessaria per permettere i lavori di pavimentazione e di riqualificazione del sentiero

Cantiere fino al prossimo 30 settembre

Dalle 18 di domani, giovedì 14 agosto, fino alle 18 del prossimo 30 settembre non sarà possibile percorrere il percorso turistico di via Per le Alpi a Canzo nel tratto tra Prim'Alpe e Second'Alpe. Il divieto è valido sia per il transito pedonale che per quello veicolare.

Le opere garantiranno la messa in sicurezza del percorso

Lungo la via Per le Alpi dovranno proseguire i lavori di pavimentazione, di riqualificazione e di messa in sicurezza del percorso turistico. Viste le caratteristiche della strada e la tipologia di intervento, non è possibile consentire il contestuale transito dei veicoli e dei pedoni durante gli interventi.

