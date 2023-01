Disagi in vista per i bellagini: chiude per un mese e mezzo la Galleria Melgone, in entrambe le direzioni di marcia, in orario notturno.

La causa della chiusura è la necessità di portare a termine lavori di adeguamento dell’impianto idrico antincendio.

Chiusura notturna della Galleria Melgone per un mese e mezzo

La Provincia ha disposto, dopo uno slittamento caldeggiato da molti bellagini che fanno lavori serali e notturni, la chiusura del tratto di strada interessata dai lavori dalle 22.30 alle 5.30, a partire da lunedì 30 gennaio, fino a sabato 11 marzo nei giorni feriali, con l’esclusione del sabato, della domenica e dei festivi.

