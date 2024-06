Galleria chiusa a Pusiano, ecco quando.

Opere notturne in galleria

Chiusura notturna per la galleria di Pusiano lungo la Ex SS 639var “dei Laghi di Pusiano e di Garlate”. Per consentire lavori di manutenzione straordinaria degli impianti, la galleria resterà chiusa al traffico dalle 21 del 28 giugno 2024 alle 6 del 29 giugno 2024.