Chiusura notturna svincolo Fino Mornasco sulla A9 per lavori di pavimentazione

Nelle notti del 27 e 28 novembre, lo svincolo Fino Mornasco lungo l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso dalle 21 alle 5 per lavori di pavimentazione. Questa interruzione coinvolgerà l'accesso a Como in entrata e l'uscita per chi proviene da Como.

Le alternative

Per evitare disagi, si consiglia il seguente percorso alternativo: