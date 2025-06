Chiusura temporanea sulla Sp27 per lavori all'acquedotto e alla fognatura

Al via la manutenzione dell'acquedotto e della fognatura lungo un tratto della Sp27, all'altezza del Comune di Cucciago.

Lavori sulla Sp 27

Chiusura temporanea della direttrice Fino Mornasco lungo la Strada provinciale 27 "di Cucciago e Cassina Rizzardi" nel Comune di Cucciago. Per consentire a Como Acqua Srl l’esecuzione di lavori di rifacimento delle reti dell’acquedotto e della fognatura in via per Cantù e via Gandhi, nonché della rete acquedottistica in via Giorgio Savoia, via Daniele Marelli e via Alessandro Volta, si rende necessaria la chiusura al traffico della direttrice Fino Mornasco della Sp27, nel territorio comunale di Cucciago.

Le tempistiche della chiusura

Nel dettaglio, la circolazione sarà interdetta in via per Cantù, nel tratto compreso tra la rotatoria con la Sp28 Luisago - Senna - Lipomo (diramazione Senna Comasco - Cantù) e l’intersezione con via Navedano, dalle 08 di lunedì 23 giugno alle 18 di martedì 23 settembre. Durante il periodo di cantiere sarà sempre garantito il transito nella corsia in direzione Cantù e, nei tratti non interessati dai lavori, sarà consentito il doppio senso di marcia, riservato al traffico locale.