Cia Alta Lombardia, Colombo nuovo presidente provinciale

Al Castello di Casiglia e Erba, la IX Assemblea Elettiva di Cia Alta Lombardia ha nominato Luca Colombo nuovo presidente.

Colombo nuovo presidente

In un clima di grande partecipazione e serenità, l’incontro di oggi, giovedì 19 febbraio, ha rappresentato un momento fondamentale per la vita associativa e per il comparto agricolo del territorio, con la presenza di numerosi ospiti istituzionali, tra cui consiglieri regionali, presidenti e segretari di altre organizzazioni sindacali. L’assemblea ha visto confrontarsi due candidati alla presidenza, Luca Colombo e Federico Belottini, in un clima di reciproco rispetto e con entrambi desiderosi di mettersi a disposizione per il bene dell’associazione indipendentemente dal risultato finale. Colombo e Belottini hanno condiviso le proprie visioni sull’organizzazione e commentato il documento politico dell’associazione. Successivamente si è svolta la votazione segreta, che ha visto prevalere Luca Colombo, florovivaista della provincia di Lecco e socio storico di Cia Alta Lombardia.

Organi direttivi rinnovati

L’Assemblea ha anche deliberato un significativo rinnovamento degli organi direttivi: il Direttivo è stato quasi totalmente rinnovato, con una struttura più snella, mentre il comitato Esecutivo è ora paritetico e rappresenta tutti i territori dell’Alta Lombardia, garantendo un equilibrio territoriale nella gestione delle attività. Confermata inoltre la nomina di Donato Campolieti come direttore di Cia Alta Lombardia.

Cia Alta Lombardia ringrazia tutti i partecipanti, gli ospiti istituzionali e i soci per il contributo al successo dell’Assemblea, confermando l’impegno a proseguire nella tutela e nello sviluppo del settore agricolo lombardo.