Nelle sale a partire dal 7 dicembre.

Uscirà nelle sale cinematografiche martedì, 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, il film de Il milanese imbruttito, dal titolo "Mollo tutto e apro un chiringuito".

Ciak si gira e Villa Alghe diventa protagonista del film con Il milanese imbruttito

La pellicola nasce dal successo dei video ideati da Marco De Crescenzio, Tommaso Pozza e Federico Marisio, che nel 2013 hanno dato il via all’ironica saga che vede Germano Lanzoni come protagonista. La regia del film è stata affidata a Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi, mentre al fianco di Lanzoni reciteranno come «Giargiana», Valerio Airò, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Paolo Calabresi, Alessandro Betti, Stefano Manca, Benito Urgu, Simonetta Columbu, Claudio Bisio, Favij, Jake la Furia ed Elettra Lamborghini. Forse non tutti sanno però che alcune scene della pellicola sono state girate ad Alserio, nella splendida cornice di Villa Aghe. La villa, che si trova in via dei Ciliegi, è stata progettata dall’architetto pontelambrese Annalisa Mauri ed è di proprietà del manager svizzero Christian Traviglia e della moglie Roberta Mattielig.

