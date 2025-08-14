Cianobatteri nel lago: evitare la balneazione a Moiana e a Pusiano

Salute

La comunicazione è arrivata dal dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria dell’Ats Insubria

In attesa dei campionamenti che saranno svolti lunedì, 18 agosto

Le tossine possono essere dannose per l'uomo

In attesa dei campionamenti che saranno effettuati il prossimo 18 agosto, lunedì, Ats Insubria - attraverso il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria - ha comunicato la presenza di cianobatteri nel lago. Questi possono produrre tossine pericolose per la salute umana.

Misure precauzionali per i bagnanti

Ats ha sollecitato le Amministrazioni comunali a informare i cittadini per fare in modo che vanga evitata la balneazione al lido di Moiana, nel comune di Merone, e ai giardini a lago nel comune di Pusiano. Il pericolo è quello di reazioni allergiche cutanee, in particolare persone con problemi dermatologici e nei bambini.

Ecco le regole da seguire

Ats Insubria ha anche diffuso dei comportamenti da tenere per evitare di entrare in contatto con i cianobatteri: non ingerire acqua lacustre, non fare il bagno nei pressi di tappeti e ammassi di alghe ed evitare di far bagnare e abbeverare i propri cani nell’acqua del lago.

Qualora si optasse comunque per la balneazione, provvedere subito dopo ad un'accurata pulizia della propria pelle tramite adeguato getto di acqua corrente.