"Ciao Capi": l'addio dell'Erbese al capitano Mattia Castelnuovo

Lascia la moglie e due bimbe, di 5 anni e di 11 mesi

Un dolore grande per la perdita di un amico

E' stato vinto in pochi mesi da un terribile male Mattia Castelnuovo. Giovedì, 11 gennaio, avrebbe compiuto 38 anni. Lascia la moglie Laura Pina e due bimbe, di 5 anni e di 11 mesi. Nato e cresciuto e Erba, aveva abitato per moltissimi anni di fronte alla Casa della Gioventù. Si era trasferito a Bindella dopo il matrimonio, ma aveva mantenuto il saldo legame con l'oratorio e quell'ambiente che lo aveva visto crescere. Si è spento ieri, domenica 7 gennaio, alle 12.30. Accanto a lui i familiari e gli amici di una vita che gli sono sempre rimasti accanto.

Aveva fondato l'Erbese fcd

Insieme a un gruppo di amici Mattia Castelnuovo aveva deciso di rifondare l'Erbese calcio. Così nel 2013 la squadra era stata ricomposta e per quattro campionati, fino al 2017, Castelnuovo ne era stato il capitano portandola fino in Prima Categoria. "Mattia è stato una persona carismatica e ci cuore. Un ragazzo forte, con un atteggiamento caparbio fino alla fine - lo ricorda l'amico Giorgio Zappa - Ci conoscevamo fin da piccoli e ho avuto la fortuna di "viverlo" sia come amico che come sportivo, con la rifondazione dell'Erbese, e anche come professionista perché aveva lavorato per un po' di anni alla Falpe".

Domani l'ultimo saluto in Santa Maria Nascente

L'ultimo saluto a Mattia Castelnuovo si terrà domani, martedì 9 gennaio, alle 15.45, nella chiesa prepositurale di Erba. A ricordarlo ci saranno i tanti amici che lo hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene.