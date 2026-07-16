“Ciao pres”: Carlo Faverio lascia una grande eredità nei “suoi” giovani

L’addio a Carlo Faverio, papà della Pallavolo Olgiate, imprenditore e socio rotariano, nella gremita chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco.

Il funerale

Nella mattinata odierna, giovedì 16 luglio, una folla di amici, atleti dello Yaka Volley e atlete della Pallavolo Olgiate 1996 si è stretta attorno alla famiglia di Carlo Faverio. Il parroco, don Flavio Crosta, ha sottolineato l’essenza di Carlo Faverio: “L’eredità più grande che lascia è quella seminata nelle persone, nei tanti giovani e altrettanti ormai non più giovani che hanno trovato qualcuno disposto a credere in loro. Con gratitudine per ciò che ha donato alla nostra comunità e con la speranza cristiana che oggi ci sostiene, salutiamo Carlo, nel modo più semplice, come tanti hanno fatto per anni entrando in palestra: ciao pres”.

Pallavolo comasca in lutto

Presenti non solo le società pallavolistiche di Olgiate Comasco e il progetto Yaka Volley ma anche amici e dirigenti del mondo del volley lariano. All’uscito dalla chiesa, poggiata sulla bara una maglietta dello Yaka Volley. Bara sorretta sulle spalle di alcuni ex giocatori passati nelle gloriose annate guidate dal presidente Faverio.

L’applauso corale

Presenti decine di rappresentanti delle associazioni olgiatesi e del territorio, non solo sportive. Carlo Faverio ha fatto davvero molto anche negli anni spesi come presidente della Consulta dello sport a Olgiate Comasco. Al cimitero, durante il momento della tumulazione, un corale applauso fatto partire dai “suoi” ragazzi ha sottolineato l’emozione dell’estremo saluto.