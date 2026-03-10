Ciclismo, memoria e sicurezza stradale: la presentazione del libro dedicato a Michele Scarponi

Ciclismo, memoria e sicurezza stradale: ad Asso la presentazione del libro dedicato a Michele Scarponi “Profondo come una salita”, scritto da Alessandra Giardini.

Tra ciclismo e memoria

Tra Ciclismo e Memoria: ad Asso la presentazione del libro “Profondo come una salita” dedicato a Michele Scarponi. Una serata evento con grandi campioni e istituzioni per parlare di sicurezza stradale e del lascito umano dell’indimenticata “Aquila di Filottrano”. Mercoledì 11 marzo, alle 20.30, la sala consiliare del Comune di Asso diventerà il cuore pulsante del ciclismo d’autore. La Fondazione Michele Scarponi Ets e Asso News, in collaborazione con Tecnocasa di Canzo, presentano ufficialmente il libro “Profondo come una salita”, scritto dalla giornalista Alessandra Giardini.

Un viaggio nella vita del campione

L’opera non è solo una biografia sportiva, ma un viaggio intimo nella vita di Michele Scarponi, un uomo che ha saputo unire l’Italia con il suo sorriso e la sua tenacia. La serata sarà l’occasione per riflettere su un tema quanto mai urgente: la sicurezza stradale, missione che la Fondazione porta avanti con determinazione in tutta Italia.

Un Parterre di Grandi Ospiti

L’incontro, introdotto da Asso News e dalle autorità locali, vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama ciclistico e istituzionale: Alessandra Giardini, autrice del libro e nota firma del giornalismo sportivo; Morena Tartagni, pioniera del ciclismo femminile e plurimedagliata mondiale; Alberto Elli, ex professionista e indimenticata maglia gialla al Tour de France; Stefano Pedrinazzi, presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana; Carlo Ballabio, presidente della Polisportiva Ghisallo; Fondazione Fabio Casartelli, presente per testimoniare il legame indissolubile tra memoria e sicurezza. La moderazione è affidata a Luca Silver, speaker ed esperto organizzatore di eventi sportivi.

“Ricordare Michele significa mantenere accesi i riflettori sulla fragilità dei ciclisti sulla strada – commentano gli organizzatori – Questa serata vuole essere un momento di sport, ma soprattutto di civiltà”.

Appuntamento dunque mercoledì 30. Ingresso libero.