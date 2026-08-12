Ciclista cade lungo un sentiero all’Alpe del Vicerè

Si tratta di un 52enne che è stato soccorso e trasportato in valle.

L’intervento è avvenuto oggi, mercoledì 12 agosto, prima delle 13, a cura della stazione Triangolo lariano del Soccorso Alpino e Speleologico

Soccorso grazie allo zaino sanitario usato in zone impervie

L’allarme è scattato per un ciclista di 52 anni, caduto lungo un sentiero sopra Erba, all’Alpe del Vicerè, che conduce verso la zona delle Vivere in Valle di Caino. La squadra territoriale, tra cui era presente un infermiere, ha raggiunto il ferito, che è stato valutato, condizionato e trasportato a valle. L’infermiere ha utilizzato lo zaino sanitario, allestito come previsto dal protocollo di Soccorso sanitario avanzato in ambiente impervio, siglato con Areu nei giorni scorsi, per portare cure mediche avanzate anche nei posti più difficili da raggiungere.

Sul posto anche le squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Erba.

Fortunatamente l’uomo è in buone condizioni di salute

Fortunatamente l’uomo non ha riportato lesioni o conseguenze fisiche a seguito dell’impatto, ma si trovava in stato di forte disorientamento, impossibilitato a proseguire autonomamente. I soccorritori hanno raggiunto il ciclista e, dopo averne accertato le buone condizioni di salute, lo hanno riaccompagnato in sicurezza lungo il sentiero fino a raggiungere la strada principale.

L’intervento si è concluso nel pomeriggio.