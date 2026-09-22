Cimiteri più accessibili: sono iniziati i lavori per sistemare i viali

Stop alle barriere architettoniche nei cimiteri di Lurate e di Caccivio.

Lavori di riqualificazione nei cimiteri

L’Amministrazione comunale ha deciso di investire 100.000 euro per il totale rifacimento dei viali principali dei due camposanti cittadini. Nei fatti, la rimozione della ghiaia con la posa di autobloccanti. Una scelta dettata dall’esigenza di permettere anche alle persone con disabilità di poter far visita ai propri cari senza andare incontro a problematiche relative alla mobilità. Proprio ieri, lunedì 21 settembre, si sono aperti i due cantieri, con la sistemazione che dovrebbe essere ultimata entro l’inizio di novembre.

Stop alle barriere architettoniche

“Per quanto riguarda il camposanto di Caccivio si sta procedendo con la rimozione delle ghiaia dal vialone centrale – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Riniti – Saranno posizionati degli autobloccanti che permetteranno il passaggio delle carrozzine fino alla parte nuova, che è già sprovvista di barriere architettoniche. Stessa cosa per il viale perimetrale che porta all’accesso verso il parcheggio. Sempre al cimitero di Caccivio, stanno proseguendo i lavori di consolidamento delle colonne dei vecchi colombari e verrà cambiata la linea elettrica e dell’acqua”. A Lurate, stesso discorso per quanto riguarda il percorso sino alla chiesetta e il tratto verso via Colombo. “La chiesina è utilizzata dai fedeli anche durante alcune funzioni religiose e, in questo modo, sarà facilmente accessibile”.