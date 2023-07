Cimiteri chiusi a Erba: lavori in corso

Verde incolto nei campisanti della città di Erba

Cimitero maggiore chiuso giovedì e venerdì

Da giovedì 27 luglio i cimiteri comunali saranno oggetto di interventi di manutenzioni

straordinarie programmate da tempo che vedranno gli incaricati dal Comune eseguire

operazioni di diserbo ed altri interventi manutentivi.

Per garantire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, i cimiteri comunali

verranno chiusi per l'intera giornata. Si inizierà con il Cimitero maggiore nei giorni di

giovedì 27 e di venerdì 28.

Si proseguirà nei giorni seguenti, viste anche le condizioni metereologiche, informando la

cittadinanza del relativo cimitero interessato.