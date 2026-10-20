Cimiteri chiusi al pubblico per operazioni di diserbo

Gli interventi sono previsti nelle giornate di domani, mercoledì 21 ottobre, e giovedì 22.

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Dai lavori di manutenzione saranno interessati il camposanto della frazione di Arcellasco e il Maggiore

I due luoghi sacri saranno chiusi per due intere giornate

Prenderanno il via domani, mercoledì 21 ottobre, gli interventi a due cimiteri della città di Erba: quello al Maggiore di via Alserio e quello di Arcellasco in via XVIII Marzo. Si tratta delle operazioni di diserbo per togliere le erbacce dai vialetti e attorno alle tombe. Per questo motivo i due luoghi sacri saranno chiusi al pubblico per due giorni, domani e dopo.

Si riapre venerdì e da domenica orario invernale

Da venerdì, 23 ottobre, i due cimiteri torneranno a essere regolarmente aperti con il solito orario: dalle 7.30 alle 19.30.

A partire da domenica, 25 ottobre, tutti i cimiteri della città seguiranno l’orario invernale con apertura dalle 7.30 alle 17.30.