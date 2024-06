Cimitero indecoroso, le proteste dei residenti in visita ai loro cari

La segnalazione riguarda parcheggio allagato, fontanella otturata, erbacce ovunque

Da un anno la situazione è invariata

Da un anno una perdita d’acqua nel parcheggio, da sei mesi la fontanella otturata e ovunque erbacce non tagliate. I residenti della frazione di Parravicino, a Erba, che vanno in visita ai loro cari sepolti nel cimitero locale, sono davvero stanchi di sentirsi "cittadini di serie B", come si lamentano loro stessi. In più persone hanno effettuato segnalazioni, ma la situazione non è cambiata.

Le piogge hanno costretto a rimandare l'operazione di diserbo

La questione dell’erba incolta che invade perfino i vialetti è un problema che non tocca solo Parravicino, ma anche altri cimiteri: il Comune aveva programmato un diserbo per l’inizio di maggio, ma le continue piogge hanno costretto a rimandare. Lo spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Paolo Farano: "Il diserbo di tutti i cimiteri della città era programmato nei primi dieci giorni di maggio, ma le piogge incessanti lo hanno impedito. Occorre qualche giorno di sole perchè si possa fare il lavoro e in modo che non sia vano".

Comune disponible a controllare lo stato della fontanella

Della questione della fontanella otturata, però, l'assessore ammette di non essere a conoscenza: "Mi spiace che la segnalazione non sia arrivata: non mi risulta che sia stato evidenziato neppure dal custode, procederò con un controllo il prima possibile".