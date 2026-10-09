Cimitero, iniziati i lavori di sistemazione anche a Lurate

Stop alle barriere architettoniche anche nel cimitero di Lurate.
Lavori di riqualificazione al cimitero
Dopo il cantiere aperto al camposanto di Caccivio a fine settembre, nella giornata di giovedì 8 ottobre, si sono poste le basi per la riqualificazione dei viali interni anche a Lurate, tramite la rimozione della ghiaia e la sostituzione con autobloccanti. Un progetto complessivo di 100.000 euro, seguito in prima persona dall’assessore Giuseppe Riniti.
Il camposanto rimarrà fruibile
Nel dettaglio, per quanto riguarda proprio il camposanto luratese, la sistemazione interesserà il percorso sino alla chiesetta e il tratto verso via Colombo. “Il cimitero sarà fruibile per tutta la durata dell’intervento – specifica Riniti – Contiamo di concludere l’opera per fine mese”.