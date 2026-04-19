Cimitero, luci votive non funzionanti: non si pagano

Illuminazione votiva a macchia di leopardo e non mancano le lamentele. Lo sa bene l’Amministrazione comunale di Erba che è consapevole dei problemi legati ai lumini del cimitero maggiore che funzionano solo in alcune zone del camposanto e non in altre

Il Comune sa del disagio e dunque va incontro ai cittadini

Da tempo le luci votive in alcuni punti del cimitero maggiore non funzionano. I cittadini hanno segnalato la situazione e l’Amministrazione comunale è ben consapevole del disagio. Tanto che per quanti sono vittime del disservizio non verrà richiesto il pagamento dell’illuminazione.

“Dispiace, perché è un segno e ha un valore religioso”

A spiegare la situazione è l’assessore al Bilancio Matteo Redaelli:

“Comprendiamo il disagio di molti, ma sappiamo bene quali sono quelli non funzionanti e per quelle utenze non avviene il pagamento. Valutiamo i singoli casi, anche perché il pagamento dell’illuminazione votiva è gestita direttamente dagli uffici comunali. Ci dispiace perché il lumino è un segno e ha un valore religioso, quindi sappiamo che si genera un dispiacere quando non funziona. Da parte nostra stiamo facendo il possibile per poter risolvere la situazione”.

Un intervento che rientra in un progetto più ampio

L’Amministrazione sta valutando la possibilità di poter attuare l’intervento da 220mila euro per il rifacimento dell’impianto di illuminazione votiva. Rientra in un progetto più ampio, approvato con la precedente Amministrazione guidata da Veronica Airoldi, che comprende tutti e cinque i cimiteri cittadini. Le opere sono già state eseguite per Buccinigo e Crevenna. Ora mancano il Maggiore e quelli di Arcellasco e Parravicino.